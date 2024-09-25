Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 25 сентября 2024Бывший СССР

Названа роль Залужного в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков»

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший главнокомндающий Вооруженными силами Украины (ВСУ) утвердил и дал старт операции по подрыву «Северных потоков» осенью 2022 года. Об этом рассказало издание Spiegel.

По информации издания, «группа подотчетная Залужному» собрала около 300 тысяч долларов из частных источников и разработала план операции. Экс-главком одобрил ее и дал разрешение на реализацию.

За несколько месяцев до взрывов, власти Германии и США предупреждали голландскую служба военной разведки о готовящейся операции, однако никаких мер предпринято не было. Президент Украины Владимир Зеленский не был предупрежден о диверсии главкомом и другими военными.

Издание Spiegel утверждает, что группа из двух гражданских и одного бывшего агента украинской секретной службы организовало взрывы на газопроводах «Северный поток» осенью 2022 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился о версии подрыва газопровода дайверами-любителями на яхте. «Если кто-то может поверить в эту версию [о подрывах], то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим», — заявил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше