Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:31, 25 сентября 2024Экономика

В России резко выросло производство электроники

Замглавы Минпромторга Шпак: рынок электроники РФ вырос в 1,6 раза с 2020 года
Василий Шпак

Василий Шпак . Фото: Софья Сандурская / ТАСС

По итогам 2023 года суммарные объемы производства российской электроники выросли в 1,6 раза в сравнении с показателем 2020-го и достигли уровня в 2,63 триллиона рублей в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы презентации заместителя главы Минпромторга Василия Шпака.

Замруководителя ведомства уточнил, что в 2024 году положительная динамика продолжилась. Так, в январе-июле объемы отечественного рынка электроники достигли уровня в 1,51 триллиона рублей. Шпак добавил, что с 2020 года резко выросло число наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции — на 720 процентов, до 18 тысяч. Он отметил планы российских властей продолжать поддержку одного из ключевых секторов национальной экономики.

Материалы по теме:
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
8 мая 2024
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
23 апреля 2024

В 2025-2027 годах государство выделит из бюджета на эти цели в общей сложности 246,1 миллиарда рублей. Для сравнения, с 2020-го по 2024-й власти оказали поддержку отрасли на сумму в 430,4 миллиарда. При этом размер госдотаций в 2025 году заметно сократится — с пиковых 147 до 93,9 миллиарда рублей, а в 2027-м может снизиться более чем вдвое, до 68,7 миллиарда, резюмировал Шпак.

Ранее о ключевом значении отрасли радиоэлектроники для российской экономики заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал ее основой научно-технологического прогресса страны. За последние несколько лет, как отметил глава правительства, отрасли удалось превратиться из упадочной в одну из главных по темпам развития. На этом фоне Мишустин призвал власти продолжать оказывать ей необходимый уровень господдержки.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Мужчина пережил нападение медведя и прошел раненым полтора километра

      Совфед одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Россиянин получил срок за посылку из оружейного магазина в США

      Врач назвал эффективный для защиты зрения продукт

      Посол России в Германии высказался об обращениях России по делу о «Северных потоках»

      Популярная рэперша показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше