В России резко выросло производство электроники

Замглавы Минпромторга Шпак: рынок электроники РФ вырос в 1,6 раза с 2020 года

По итогам 2023 года суммарные объемы производства российской электроники выросли в 1,6 раза в сравнении с показателем 2020-го и достигли уровня в 2,63 триллиона рублей в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы презентации заместителя главы Минпромторга Василия Шпака.

Замруководителя ведомства уточнил, что в 2024 году положительная динамика продолжилась. Так, в январе-июле объемы отечественного рынка электроники достигли уровня в 1,51 триллиона рублей. Шпак добавил, что с 2020 года резко выросло число наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции — на 720 процентов, до 18 тысяч. Он отметил планы российских властей продолжать поддержку одного из ключевых секторов национальной экономики.

В 2025-2027 годах государство выделит из бюджета на эти цели в общей сложности 246,1 миллиарда рублей. Для сравнения, с 2020-го по 2024-й власти оказали поддержку отрасли на сумму в 430,4 миллиарда. При этом размер госдотаций в 2025 году заметно сократится — с пиковых 147 до 93,9 миллиарда рублей, а в 2027-м может снизиться более чем вдвое, до 68,7 миллиарда, резюмировал Шпак.

Ранее о ключевом значении отрасли радиоэлектроники для российской экономики заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал ее основой научно-технологического прогресса страны. За последние несколько лет, как отметил глава правительства, отрасли удалось превратиться из упадочной в одну из главных по темпам развития. На этом фоне Мишустин призвал власти продолжать оказывать ей необходимый уровень господдержки.