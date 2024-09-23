Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

Мишустин: радиоэлектроника становится основой экономического прогресса России

Отрасль радиоэлектроники постепенно становится главным фактором экономического прогресса России. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства отметил, что еще недавно вышеуказанная отрасль находилась в системном упадке и отставала от западных конкурентов «на десятки лет». Однако введение масштабных санкций против России вкупе со стратегией импортозамещения в ключевых сегментах позволили ей выйти на лидирующие роли, пояснил Мишустин.

Он добавил, что в настоящее время активное развитие отечественной радиоэлектроники создает «инновационную основу» для долгосрочного научно-технологического прогресса России. «Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап — переходный», — резюмировал Мишустин в ходе выступления на форуме «Микроэлектроника-2024».

Ранее Мишустин заявил об открытии перспектив развития перед производителями радиационно-стойкой и СВЧ-электроники (электронных приборов и устройств, предназначенных для работы в сверхвысокочастотном диапазоне). Кроме того, за последнее время, по словам главы правительства, в России стал налаживаться выпуск интегральных микросхем, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийных устройств. Все это, как отметил премьер, создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития российской электроники.