В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

Глава USADA Тайгарт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, отстраненной за допинг. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

«Вам этот случай покажется еще более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое занимает больше 100 страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом», — сравнил Тайгарт. Глава USADA заявил, что нужно что-то сделать в отношении врачей и системы, которая это поддерживала. Его также возмутил тот факт, что в России Валиеву считают героем и приглашают на мероприятия с участием первых лиц государства.

Ранее The Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт Всемирного антидопингового агентства Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти из-за употребления десерта. При этом в мотивировочной части вердикта его выводов нет.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что попадание препарата в ее организм произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед. Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).