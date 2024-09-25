Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
1:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
5:0
Завершен
Барроу
Англия — Кубок лиги|3-й раунд
Манчестер Сити
2:1
Завершен
Уотфорд
Англия — Кубок лиги|3-й раунд
Торино
1:2
Завершен
Эмполи
Кубок Италии|1/16 финала
13:00, 25 сентября 2024Спорт

В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

Глава USADA Тайгарт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, отстраненной за допинг. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

«Вам этот случай покажется еще более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое занимает больше 100 страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом», — сравнил Тайгарт. Глава USADA заявил, что нужно что-то сделать в отношении врачей и системы, которая это поддерживала. Его также возмутил тот факт, что в России Валиеву считают героем и приглашают на мероприятия с участием первых лиц государства.

Ранее The Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт Всемирного антидопингового агентства Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти из-за употребления десерта. При этом в мотивировочной части вердикта его выводов нет.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что попадание препарата в ее организм произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед. Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

      Переехавший в Испанию из России комик описал жизнь в стране словами «мы здесь побираемся»

      В России одобрили проект о запрете усыновления детей в одну категорию стран

      «Внутри клокочет злость». Депутат получил письмо от дочери получившего ранение штурмовика. Что его возмутило?

      В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

      Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше