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11:07, 25 сентября 2024Спорт

В США высказались о выступлении участников Игр дружбы на Олимпиаде

Глава USADA Тайгарт заявил, что участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ
Трэвис Тайгарт

Трэвис Тайгарт. Фото: Collision Conf / Wikipedia

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался о возможности выступления на Олимпиаде участников Игр дружбы. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — заявил Тайгарт. Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может это рассмотреть, если они сочтут Игры дружбы серьезной угрозой.

Ранее стало известно, что Игры дружбы перенесут на 2025 или 2026 год. Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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