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21:37, 25 сентября 2024Спорт

Врач назвала полезные привычки для укрепления мышечного корсета

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врач-невролог, остеопат Ангелина Шестакова назвала полезные привычки, которые помогут укрепить мышечный корсет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выделила ходьбу. «Во время ходьбы необходимо следить за тем, чтобы в процессе задняя нога полностью разгибалась в колене и выпрямлялась. Так вы максимально включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы», — добавила Шестакова.

Тем, у кого сидячая работа, врач порекомендовала делать перерыв каждые 1-2 часа, чтобы сделать легкую разминку. «За это время необходимо сделать 10-20 приседаний, подняться 15-20 раз на носочках двумя ногами и затем 10 раз поочередно на каждой», — добавила специалист.

Ранее невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин назвал способ избавиться от вдовьего горба. По его словам, для этого необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины.

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      Алексей Гусев
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