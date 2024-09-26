Более 70 человек стали жертвами ударов Израиля по Ливану

Al Mayadeen: в Ливане за сутки от ударов Израиля погибли более 70 человек

В результате ударов израильских военных по Ливану за сутки погибли более 70 человек. Такие данные приводит телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что наибольшее число жертв зафиксировано в Горном Ливане — 22 человека. Еще двадцать человек погибли в провинции Набатия, а в долине Бекаа — 12 человек. Согласно Минздраву, при обстрелах пострадали около 400 ливанцев.

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что страна планирует проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане. Он сообщил, что «истребители наносят удары весь день» и идет подготовка к маневру.