Фитнес-тренер рассказал о пользе выполнения боковой планки

Фитнес-тренер Джон Лукинов рассказал, чем полезно выполнение боковой планки. Его слова передает «Чемпионат».

Лукинов заявил, что в боковой планке работают косые и прямая мышцы живота, задействуются мышцы спины, плечевого пояса, бедер и ягодиц. «Это упражнение способствует повышению общей силы и выносливости, а также помогает улучшить осанку и предотвратить боли в спине», — объяснил он.

Тренер добавил, что существует ряд противопоказаний для выполнения боковой планки. Он посоветовал исключить из занятий упражнение тем, у кого имеются травмы плеча, локтя или запястья, а также проблемы с позвоночником, особенно в поясничном отделе.

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