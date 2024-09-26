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09:24, 27 сентября 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказал о пользе выполнения боковой планки

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Джон Лукинов рассказал, чем полезно выполнение боковой планки. Его слова передает «Чемпионат».

Лукинов заявил, что в боковой планке работают косые и прямая мышцы живота, задействуются мышцы спины, плечевого пояса, бедер и ягодиц. «Это упражнение способствует повышению общей силы и выносливости, а также помогает улучшить осанку и предотвратить боли в спине», — объяснил он.

Тренер добавил, что существует ряд противопоказаний для выполнения боковой планки. Он посоветовал исключить из занятий упражнение тем, у кого имеются травмы плеча, локтя или запястья, а также проблемы с позвоночником, особенно в поясничном отделе.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла опасность прыжков на скакалке. «Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — объяснила эксперт.

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      Андрей Стрельцов
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