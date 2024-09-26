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10:30, 26 сентября 2024Спорт

Футболист Сафонов рассказал о разбирательствах с бывшей женой

Футболист ПСЖ Сафонов заявил, что дело с бывшей женой до сих пор не закрыто

Фото: Harry Langer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о разбирательствах с бывшей женой Анастасией. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что дело до сих пор не закрыто, так как его экс-супругу не устраивают текущие договоренности. «Я всегда шел Анастасии навстречу. Меня никто не хочет слышать, или им так выгодно», — подчеркнул он.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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      Анастасия Борисова
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