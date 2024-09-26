Клубы НХЛ забросили друг другу 15 шайб

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерс» со счетом 8:7

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась со счетом 8:7. Таким образом, команды забросили друг другу 15 шайб.

Российский нападающий Тампы Никита Кучеров не принимал участие во встрече. Он выступает за команду с 2013 года и дважды завоевывал Кубок Стэнли.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о НХЛ. По его мнению, лига обкрадывает российский хоккей.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Российские игроки продолжают выступать в лиге без ограничений.