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09:41, 26 сентября 2024Спорт

Клубы НХЛ забросили друг другу 15 шайб

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерс» со счетом 8:7

Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась со счетом 8:7. Таким образом, команды забросили друг другу 15 шайб.

Российский нападающий Тампы Никита Кучеров не принимал участие во встрече. Он выступает за команду с 2013 года и дважды завоевывал Кубок Стэнли.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о НХЛ. По его мнению, лига обкрадывает российский хоккей.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Российские игроки продолжают выступать в лиге без ограничений.

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      Анастасия Борисова
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