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14:08, 26 сентября 2024Культура

Культовый мультипликатор вышел из больницы

Mash: советский мультипликатор Гарри Бардин вышел из больницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Знаменитого советского и российского художника-мультипликатора, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Гарри Бардина выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, медики рекомендовали режиссеру следить за тем, чтобы сон был здоровым. Бардин будет находиться под наблюдением кардиолога.

Сообщения о госпитализации Гарри Бардина появились 23 сентября. Отмечалось, что режиссер жаловался на гипертонию и аритмию.

Позже художник-мультипликатор опроверг свою экстренную госпитализацию, заявив, что это была «обычная контрольная проверка».

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