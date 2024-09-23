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11:40, 23 сентября 2024Культура

Знаменитого советского мультипликатора экстренно госпитализировали в Москве

Mash: мультипликатор Гарри Бардин экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Знаменитого советского и российского художника-мультипликатора, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, режиссер пожаловался на гипертонию и аритмию. На данный момент Бардин находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что у заслуженной артистки России Елены Кондулайнен парализовало половину тела.

Гарри Бардин является режиссером мультфильмов «Летучий корабль», «Выкрутасы», «Серый Волк энд Красная Шапочка». На его счету четыре премии «Ника» и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля.

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