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14:01, 23 сентября 2024Культура

Культовый мультипликатор опроверг свою госпитализацию

Советский мультипликатор Гарри Бардин опроверг свою экстренную госпитализацию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Культовый советский мультипликатор Гарри Бардин опроверг свою экстренную госпитализацию. Его слова приводит Telegram-канал издания RTVI.

«Чушь собачья! Обычная контрольная проверка, вот и все. Не разносите информацию по всем углам, пожалуйста. Когда я соберусь помирать, я вам сам первым позвоню», — заявил Гарри.

Утром появилась информация, что 83-летний автор «Летучего корабля» и других известных мультфильмов находится в реанимации. Якобы он попал в больницу с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление.

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      Андрей Шеньшаков
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