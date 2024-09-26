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19:06, 26 сентября 2024Спорт

Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов MLS

Алексей Миранчук занял пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов MLS

Фото: Brett Davis-Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Новичок «Атланты Юнайтед» Миранчук расположился на пятой строчке списка. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Возглавил рейтинг форвард «Интер Майами» Лионель Месси (25 миллионов евро). Последующие места заняли полузащитник Рикард Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси» и нападающий «Коламбус Крю» Хуан Камило Эрнандес (оба — 15 миллионов), а также форвард «Орландо Сити» Факундо Торрес (14 миллионов).

Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

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