На Украине показали применение установки Skynex

Применение зенитной установки Skynex ВСУ показали на видео

Применение зенитного комплекса Skynex, который Киеву передал Берлин, Вооруженными силами Украины (ВСУ) показали на видео. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи видна система на буксируемой платформе, которая ведет огонь по неназванным целям.

Зенитную установку Skynex, разработанную компанией Rheinmetall, представили в 2021 году. В основе системы лежит автоматическая пушка Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, которая может применять снаряды AHEAD с воздушным подрывом. Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов в минуту. Для поиска и сопровождения целей используется активный радар X-диапазона с дальностью обнаружения до 50 километров.

В июне издание The Telegraph писало, что Киев получит установки Skyranger с пушкой калибра 35 миллиметров на шасси устаревших танков Leopard 1. Система противовоздушной обороны ближнего радиуса предназначена для борьбы с дронами и ракетами.