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00:29, 26 сентября 2024Наука и техника

На Украине показали применение установки Skynex

Применение зенитной установки Skynex ВСУ показали на видео

Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Применение зенитного комплекса Skynex, который Киеву передал Берлин, Вооруженными силами Украины (ВСУ) показали на видео. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи видна система на буксируемой платформе, которая ведет огонь по неназванным целям.

Зенитную установку Skynex, разработанную компанией Rheinmetall, представили в 2021 году. В основе системы лежит автоматическая пушка Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, которая может применять снаряды AHEAD с воздушным подрывом. Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов в минуту. Для поиска и сопровождения целей используется активный радар X-диапазона с дальностью обнаружения до 50 километров.

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В июне издание The Telegraph писало, что Киев получит установки Skyranger с пушкой калибра 35 миллиметров на шасси устаревших танков Leopard 1. Система противовоздушной обороны ближнего радиуса предназначена для борьбы с дронами и ракетами.

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      Даниил Иринин
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