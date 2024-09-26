Начало поисков пропавшего под Архангельском вертолета с депутатом спустя сутки объяснили

Пропавший под Архангельском вертолет не искали, так как полет не регистрировался

Пропавший в Архангельской области вертолет Robinson R44, на борту которого находился депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин, начали искать только сутки спустя, так как полет не был зарегистрирован. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, воздушное судно вылетело в деревню Карандашевская 26 сентября в 19:40 и должен был прибыть на место назначения в 22:40. О пропаже вертолета в оперативные службы сообщили родственники Сметанина.

Ранее стало известно, Robinson R44 разбился в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская. Состояние находившихся на борту не уточняется.