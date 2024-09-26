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15:38, 26 сентября 2024Россия

«Приехали домой, но и тут война». Ветераны СВО решили выйти на массовый пикет из-за арестованного жилья

В Тюмени ветераны СВО решили устроить пикет из-за коммунального спора

Кадр: страница «Новые дома в Перевалово | Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени ветераны специальной военной операции (СВО) решили выйти на массовый пикет. Поводом для возмущения стало решение администрации Тюменского района о наложении ареста на дома, которые бывшим военнослужащим подарил местный бизнесмен Станислав Борисов.

Мы приехали домой, но и тут война. Ну как такое возможно? Это доступное жилье, которого сейчас люди лишились, среди них вдовы с детьми. Как так можно?

Вячеслав Дьяченковетеран СВО

Проблемы с жильем возникли сразу после его получения

Бойцы СВО обратились в редакцию издания «Наш город» и рассказали, что в честь Дня ветерана боевых действий тюменский бизнесмен Борисов подарил им дома на своем участке в селе Перевалово. «Просто его личная инициатива, выразил поддержку. Но он сразу сказал, мол, ребят, дома не подключены — без электроэнергии. Но это все вопрос решаемый. Однако не все оказалось так просто», — сообщил Дьяченко.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вскоре после вручения домов в отношении Борисова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а бойцов просили дать показания о том, что они не являются родственниками бизнесмена и не имеют корыстной цели, получая такие подарки. Ветераны обратились в Следственный комитет России, после чего губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в ситуации виноват застройщик, а все собственники жилья в Перевалово будут подключены к электричеству к 1 ноября.

Суд наложил арест на подаренные дома

Однако администрация Тюменского района подала иск в Тюменский районный суд, в рамках которого на дома был наложен арест. В исковом заявлении указано, что местные власти требуют запретить ответчикам, в числе которых Станислав Борисов, реализовывать и отчуждать третьим лицам земельные участки и расположенные на них дома.

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При этом власти заявили, что построенные дома мешают развитию транспортной инфраструктуры, а это, в свою очередь, препятствует использованию жилья для его прямого назначения. По мнению истца, сейчас в Перевалово продаются участки и дома, которые не смогут в дальнейшем использоваться потребителями для целей, в которых они приобретаются, из-за невозможности обеспечения дорогами.

Собственники домов уже подготовили ответ, в котором они указали, что местные дороги соответствуют нормам. Предварительное судебное заседание назначено на 27 сентября. При этом 28 сентября ветераны СВО договорились выйти на пикет.

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      Варвара Кошечкина
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