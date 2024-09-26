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12:42, 26 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта роль ИИ в подрывах пейджеров

Эксперт Михайлов: ИИ могут использовать для продаж заминированной техники

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Силовые структуры и террористические организации могут использовать искусственный интеллект (ИИ) для доставки партии заминированной техники и программирования подрыва. Роль ИИ в подобных операциях раскрыл военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с каналом «360».

По его словам, подрывы электроники говорят о том, что от подобных атак не застрахована ни одна страна. «Не то что от нападения с помощью государственных структур, но и террористических, которые могут использовать при хорошем финансировании искусственный интеллект для того, чтобы продали партию какой-то бытовой техники или телефоны в страну, которая не устраивает. И в определенное время [произойдет] подрыв», — сказал он, комментируя массовые взрывы пейджеров в Ливане.

Михайлов допустил, что ИИ также будут использовать для борьбы с подобным вмешательством. По его мнению, в будущем производители могут скорректировать технологические процессы, чтобы избежать использования их электроники для подрывов.

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17 сентября в нескольких регионах Ливана произошли массовые взрывы пейджеров. В министерстве здравоохранения республики рассказали, что в результате взрыва пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.

Позже арабский канал «Аль-Маядин» сообщил, что заложенную в ливанские пейджеры взрывчатку разработали таким образом, чтобы ее нельзя было обнаружить сканерами.

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