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16:45, 26 сентября 2024Спорт

Российский хоккеист забросил две шайбы за минуту в меньшинстве

Российский хоккеист «Амура» Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинстве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Слепец отличился в течение одной минуты в конце второго периода, когда команда играла в меньшинстве.

«Амур» находится на девятом месте в таблице Восточной конференции, набрав шесть очков в восьми матчах. «Витязь» располагается на девятом месте на Западе, имея в активе шесть очков после девяти встреч.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов. По его мнению, молодых игроков плохо обучают, а талантов с каждым годом становится все меньше.

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      Анастасия Борисова
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