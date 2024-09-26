Российский хоккеист забросил две шайбы за минуту в меньшинстве

Российский хоккеист «Амура» Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинстве

Российский нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Слепец отличился в течение одной минуты в конце второго периода, когда команда играла в меньшинстве.

«Амур» находится на девятом месте в таблице Восточной конференции, набрав шесть очков в восьми матчах. «Витязь» располагается на девятом месте на Западе, имея в активе шесть очков после девяти встреч.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов. По его мнению, молодых игроков плохо обучают, а талантов с каждым годом становится все меньше.