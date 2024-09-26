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20:06, 26 сентября 2024Спорт

РПЛ объявила о создании Пивного кубка

РПЛ объявила о создании Пивного кубка, за который поборются Пьянич и Рыбчинский

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о создании Пивного кубка. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

Раз в несколько туров будет сравниваться статистика полузащитника «Оренбурга» Дмитрия Рыбчинского, нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и хавбека ЦСКА Миралема Пьянича. Самый результативный игрок станет обладателем Пивного кубка по итогам сезона.

Подписчиков канала попросили предложить других кандидатов с подходящими фамилиями. В комментариях упомянули вратаря «Динамо» Игоря Лещука и полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Жигулева.

Ранее 26 сентября ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

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      Дарья Коршунова
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