РПЛ объявила о создании Пивного кубка, за который поборются Пьянич и Рыбчинский

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о создании Пивного кубка. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

Раз в несколько туров будет сравниваться статистика полузащитника «Оренбурга» Дмитрия Рыбчинского, нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и хавбека ЦСКА Миралема Пьянича. Самый результативный игрок станет обладателем Пивного кубка по итогам сезона.

Подписчиков канала попросили предложить других кандидатов с подходящими фамилиями. В комментариях упомянули вратаря «Динамо» Игоря Лещука и полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Жигулева.

Ранее 26 сентября ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.