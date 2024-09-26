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16:22, 26 сентября 2024Спорт

Отказывавшийся играть с Россией футболист перешел в ЦСКА

Экс-футболист «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в ЦСКА

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины экс-игрок «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

Стороны подписали контракт на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Ранее Пьянич отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России. «Если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — заявлял он.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич выступает с 2008 года.

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      Анастасия Борисова
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