Лидер сборной Боснии и Герцеговины объяснил нежелание играть против России

Футболист Миралем Пьянич объяснил нежелание играть против России решением ФИФА и УЕФА

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объяснил нежелание играть товарищеский матч против команды России. Его слова приводит N1 со ссылкой на DAZN.

Лидер боснийцев посчитал, что в данный момент с россиянами нет смысла играть, так как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили команду. «Я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — заявил футболист.

10 сентября Пьянич и Эдин Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.