Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

AS: футболист Месси перейдет в «Ньюэллс Олд Бойс» в 2025 году

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не будет продлевать контракт с клубом североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 37-летний футболист хочет вернуться в Аргентину в 2025 году. Отмечается, что он собирается перейти в «Ньюэллс Олд Бойс» и завершить карьеру в родном клубе.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм объяснил переход Месси в американский клуб. По его мнению, футболист хотел найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью.

Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.