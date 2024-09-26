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11:56, 26 сентября 2024Спорт

Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

AS: футболист Месси перейдет в «Ньюэллс Олд Бойс» в 2025 году

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не будет продлевать контракт с клубом североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 37-летний футболист хочет вернуться в Аргентину в 2025 году. Отмечается, что он собирается перейти в «Ньюэллс Олд Бойс» и завершить карьеру в родном клубе.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм объяснил переход Месси в американский клуб. По его мнению, футболист хотел найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью.

Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Анастасия Борисова
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