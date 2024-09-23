Бекхэм объяснил переход Месси в «Интер Майами»

Бекхэм о переходе Месси в «Интер Майами»: мы подписали контракт с величайшим

Бывший полузащитник сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм объяснил переход нападающего команды Лионеля Месси в американский клуб. Его слова передает Goal.

«Все, что Лео хотел, — найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью. Это было действительно важно для него», — заявил Бекхэм. Он отметил, что клуб подписал контракт с величайшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. «Сказать, что у нас в Главной лиге футбола (MLS), в Майами, играет величайший футболист — это просто мечта, понимаете?» — добавил владелец команды.

В текущем сезоне MLS Месси провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг 2023 года.

37-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.