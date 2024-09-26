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12:46, 26 сентября 2024Спорт

Тренер назвал способ убрать жир с боков после 45 лет

Кадр: CrossFit / YouTube

Американский фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал способ убрать жир с боков после 45 лет. Об этом сообщает Men Today.

Первым упражнением стала медвежья походка. Для ее выполнения нужно переместить колени так, чтобы они находились под бедрами, оторвать колени от земли, напрячь пресс и сжать ягодицы. После этого следует поднять одновременно левую ногу и правую руку и переместить их вперед, одновременно опуская на землю.

Следующими упражнениями стали отжимания, становая тяга и берпи. Закончить комплекс рекомендуется «прогулкой фермера». Для ее выполнения нужно взять в руки груз и делать короткие шаги, стараясь свести к минимуму раскачивание утяжелителя.

Ранее фитнес-тренер Роуз Макналти назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом. Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX.

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      Анастасия Борисова
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