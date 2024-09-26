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10:15, 26 сентября 2024Россия

В Госдуме дали совет русским после избиения школьника в Узбекистане

В Госдуме посоветовали русским уезжать из Средней Азии после избиения школьника

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуме посоветовали русским людям уезжать из Средней Азии и Закавказья. Такую рекомендацию дал депутат Михаил Матвеев в Telegram после инцидента со школьником в Узбекистане.

Ранее в Ташкенте учительница избила школьника из-за русского языка.

Матвеев выразил непонимание бездействием русских, которые до сих пор не уехали из бывших советских республик в Россию. «Чего ждете?» — поинтересовался он.

Парламентарий напомнил, что в то же время российские учителя мучаются из-за детей мигрантов, которые не знают русского языка. Кроме того, педагоги часто становятся объектом агрессии, отметил он.

Ранее МИД России запросил у Узбекистана разъяснения в связи с избиением школьника на уроке.

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      Алан Босиков
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