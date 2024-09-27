Арестованного за растрату экс-мэра Сочи проверят на причастность к другим преступлениям

Экс-мэра Сочи Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, арестованный по делу о растрате в особо крупном размере, проверяется на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В случае подтверждения информации экс-мэру предъявят новые обвинения.

Ранее Копайгородский попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО), что также находится его жена.

Бывшего мэра города-курорта задержали в Луганске 25 сентября. Силовики этапировали его в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.

Копайгородскому грозит до десяти лет колонии. Свою вину он не признал.