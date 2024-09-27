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20:31, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев прокомментировал отключение Cybertruck Кадырова Маском

Блогер Лебедев заявил, что отключение Cybertruck Кадырова было ожидаемым
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новости об отключении Tesla Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова разработчиком автомобиля, предпринимателем Илоном Маском. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Ну, собственно, это можно было ожидать. Потому что все, что мы имеем, всю технику с дистанционным управлением в какой-то момент могут отключить, и она превратится в кирпич», — заявил он.

По словам Лебедева, раньше в России доверяли западным создателям техники и технологий, потому что считали, что те могут обеспечить пользователям их продуктов свободу. «А оказалось, что они обычные говноеды, которые свое слово не держат и на частную собственность им абсолютно насрать. Поэтому им доверия — ноль», — возмутился Лебедев.

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Дизайнер подчеркнул, что России важно развивать собственные продукты на случай международной изоляции и подобных происшествий.

19 сентября глава Чечни заявил, что Маск отключил подаренный ему ранее Tesla Cybertruck. Он заявил, что американский миллиардер поступил некрасиво.

17 августа Кадыров рассказал, что Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck и показал, как он ездит на нем по Грозному. Маск же, в свою очередь, опроверг информацию о том, что сделал главе Чечни такой подарок.

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