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10:48, 27 сентября 2024Экономика

Суд поставил точку в деле о «заключенной в баре сделке» по акциям «ФосАгро»

Высокий суд Лондона отклонил иск Горбачева к Гурьеву о доле в компании «ФосАгро»

Фото: Pete Maclaine / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву и не стал удовлетворять претензии первого на почти четверть (24,75 процента) акций второго в компании. О точке в деле о «заключенной в баре сделке» сообщает Reuters.

Судебный спор за право владения значительной долей акций в «ФосАгро» начался около десяти лет назад. Горбачев утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет вышеуказанной доли. Как утверждал бизнесмен, подобная сделка была заключена еще в середине 2000-х возле одного из лондонских пабов.

В свою очередь, Гурьев, являющийся ответчиком по этому делу, называл поданный против него иск «вымогательством». Он также отмечал, что истец обналичил все доли, которые у него были в бизнесе, почти 20 лет назад. В этом вопросе британский суд встал на сторону ответчика и признал иск Горбачева к Гурьеву «недействительным». В решении инстанции, в частности, говорится, что в картине, которую описал истец, «слишком много необъяснимых несоответствий и неправдоподобного». «Иск недействителен и должен быть отклонен», — заключили в Высоком суде Лондона.

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      Анатолий Акулов
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