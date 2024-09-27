По факту крушения вертолета Robinson с депутатом в Архангельской области возбудили дело

В Архангельской области возбудили дело после крушения вертолета с депутатом

В Архангельской области следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дело расследуется по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. По предварительным данным, вертолет с пассажирами вылетел 25 сентября из села Бычье в деревню Карандашевская без согласования и подачи плана полета. Спустя два дня в лесополосе обнаружили фюзеляж вертолета.

Первые сообщения о пропаже вертолета появились вечером 26 сентября. Как выяснилось, борт принадлежал местному бизнесмену Алексею Семенову. Перед вылетом предприниматель написал родным, что через три часа будет дома, однако к назначенному времени Robinson на связь так и не вышел. На борту в числе прочих находится депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин.