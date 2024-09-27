Глава МИД Боливии выразила интерес во вступлении страны в БРИКС

Глава МИД Боливии Соса заявила, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС

Боливия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам. Об этом рассказала глава боливийского МИД Селинда Соса на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — отметила министр.

По словам главы боливийского МИД, в страны на данный момент много природных запасов лития. Как отметила Селинда Соса, «эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии». Боливия ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку, резюмировала министр.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия совместно со странами БРИКС создает независимый платежно-расчетный контур для обслуживания всей внешней торговли. По его словам, РФ постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт.

Ранее стало известно, что Буркина-Фасо хочет вступить в межгосударственное объединение БРИКС, чтобы бороться с доминированием доллара и евро на мировой арене. Кроме того, 2 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники об официальной заявке Турции на вступление в БРИКС.