Главный тренер клуба Дзюбы оценил его человеческие качества

Главный тренер «Акрона» Тедеев заявил, что Дзюба делает все от чистого сердца

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил человеческие качества форварда команды Артема Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, игрок делает все от чистого сердца. «Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын», — заявил Тедеев.

Тренер добавил, что он не обращает внимания на возраст Дзюбы. «И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям», — заявил Тедеев.

Дзюба подписал контракт с «Акроном» 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.