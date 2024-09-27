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09:16, 27 сентября 2024Спорт

Главный тренер клуба Дзюбы оценил его человеческие качества

Главный тренер «Акрона» Тедеев заявил, что Дзюба делает все от чистого сердца

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил человеческие качества форварда команды Артема Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, игрок делает все от чистого сердца. «Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын», — заявил Тедеев.

Тренер добавил, что он не обращает внимания на возраст Дзюбы. «И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям», — заявил Тедеев.

Дзюба подписал контракт с «Акроном» 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Алексей Гусев
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