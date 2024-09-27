Исполнителю теракта против писателя Прилепина огласят приговор 30 сентября

Суд назначил дату оглашения приговора украинцу по делу о покушении на Прилепина

Приговор гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, огласят 30 сентября. Дату оглашения сообщает ТАСС.

Заседание суда пройдет не ранее 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило пожизненный срок для Пермякова и штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее обвиняемый рассказал, что Служба безопасности Украины обещала ему за теракт против писателя 20 тысяч долларов. При этом кураторы изначально просили его расправиться с писателем выстрелом в голову, однако сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной.

Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.