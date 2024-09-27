Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 27 сентября 2024Силовые структуры

Исполнителю теракта против писателя Прилепина огласят приговор 30 сентября

Суд назначил дату оглашения приговора украинцу по делу о покушении на Прилепина

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Приговор гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, огласят 30 сентября. Дату оглашения сообщает ТАСС.

Заседание суда пройдет не ранее 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило пожизненный срок для Пермякова и штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее обвиняемый рассказал, что Служба безопасности Украины обещала ему за теракт против писателя 20 тысяч долларов. При этом кураторы изначально просили его расправиться с писателем выстрелом в голову, однако сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной.

Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Лукашенко рассказал о страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта

      В Бронницах простились с Романом Мадяновым

      Атмосферу Марса обнаружили запертой

      Лукашенко поручил разработать умную деревню в Белоруссии

      Президент Польши признал желание многих возобновить свзяи с Россией

      В России рассказали об ответе на приближение НАТО к границе страны

      Москвичи пережили рекордно теплую ночь

      Россиянам рассказали об осенних болезнях

      Почетный вице-президент ISU оценил слова Родниной о допуске российских юниоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше