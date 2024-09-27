Китай запустил ракету CZ-2D с возвращаемым спутником Shijian-19

В Китае успешно запустили ракету CZ-2D с возвращаемым спутником Shijian-19

В Китае запустили ракету CZ-2D со спутником Shijian-19. Об этом сообщает ТАСС.

Двухступенчатая одноразовая ракета Long March 2D (CZ-2D) с космическим аппаратом Shijian-19 стартовала с космодрома Цзюцюань сегодня, 27 сентября, в 13:30 по московскому времени.

Пуск признан успешным. Космический аппарат — возвращаемый спутник — выведен на околоземную орбиту высотой около 500 километров. Примерно через 14 суток космический аппарат должен вернуться на Землю.

В июне издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.