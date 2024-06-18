Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты

Китай успешно испытал прототип первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10

Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отмечается, что полноценная первая ступень Long March 10 получит семь двигателей YF-100K. Сама ракета создается в рамках китайской лунной программы. С ее помощью Пекин планирует отправить тайконавтов на Луну до 2030 года.

«Количество двигателей могло быть ограничено тремя из-за вместимости испытательного стенда. Однако статические огневые испытания были признаны полностью успешными с одновременным запуском трех двигателей», — пишет издание.

В апреле SpaceNews со ссылкой на заместителя директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян сообщило, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.