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00:57, 18 июня 2024Наука и техника

Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты

Китай успешно испытал прототип первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10

Фото: China Daily / Reuters

Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отмечается, что полноценная первая ступень Long March 10 получит семь двигателей YF-100K. Сама ракета создается в рамках китайской лунной программы. С ее помощью Пекин планирует отправить тайконавтов на Луну до 2030 года.

«Количество двигателей могло быть ограничено тремя из-за вместимости испытательного стенда. Однако статические огневые испытания были признаны полностью успешными с одновременным запуском трех двигателей», — пишет издание.

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В апреле SpaceNews со ссылкой на заместителя директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян сообщило, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.

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      Иван Потапов
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