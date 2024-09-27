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05:46, 27 сентября 2024Мир

Лавров сообщил Гутерришу о нарушениях ряда обязательств со стороны США

Лавров сообщил Гутерришу о нарушениях США ряда обязательств об учреждениях ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу о нарушениях США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН. На это дипломат указал на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится на сайте российского дипведомства.

«Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года», — отмечается в заявлении.

Глава МИД также подчеркнул, что «сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гуттеришем процедуры арбитража в отношении США». Об этом неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН, говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Антониу Гутерриш во время встречи обсудят кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине и ряд других вопросов. Об этом проинформировал официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В свою очередь, Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений. Прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан, напомнил генсек ООН.

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      Марина Совина
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