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21:44, 26 сентября 2024Мир

Лавров встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

Глава МИД РФ Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудят Украину и Ближний Восток
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш во время предстоящей встречи в четверг, 26 сентября, обсудят кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине и ряд других вопросов. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем», — подчеркнул он.

Как уточнил Дюжаррик, среди тем, которые стоят на повестке переговоров в Нью-Йорке, фигурируют «ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов».

Накануне Сергей Лавров рассказал, что руководство ООН предпочитает молчать о нападении на Курскую область, во время которого украинцы бомбят мирных жителей западным оружием. По его словам, сотрудники правозащитных структур всемирной организации, комментируя эти случаи в СМИ, применяют стандартную отговорку.

Ранее Лавров также заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон создал русофобский и нацистский режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.

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      Марина Совина
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