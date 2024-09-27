Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны

Лавров: Ближний Восток находится на грани войны, которую очень кто-то хочет

Ближней Восток находится на грани войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», — заявил он.

Лавров обратился к представителям США и заявил, что без поддержки Вашингтона израильско-палестинский конфликт может быть прекращен быстро и эффективно, что помогло бы вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о срыве переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что мирные инициативы в ультимативном формате без немедленного прекращения огня приведут к затягиванию конфликта.