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23:46, 27 сентября 2024Мир

Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны

Лавров: Ближний Восток находится на грани войны, которую очень кто-то хочет
СюжетЗаседание Совбеза РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ближней Восток находится на грани войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», — заявил он.

Лавров обратился к представителям США и заявил, что без поддержки Вашингтона израильско-палестинский конфликт может быть прекращен быстро и эффективно, что помогло бы вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о срыве переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что мирные инициативы в ультимативном формате без немедленного прекращения огня приведут к затягиванию конфликта.

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      Сергей Грехов
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