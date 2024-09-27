Медведев рассказал о судьбе рассуждающих про превентивный удар по России стран

Медведев: от говорящих про превентивный удар по РФ стран останется мокрое место

Мокрое место останется от тех стран, которые рассуждают про превентивный удар по России. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — заявил он.

Политик добавил, что пятая статья устава НАТО о взаимной помощи стран альянса может и сработает, но от государства уже ничего не останется. В связи с этим руководители должны отдавать себе отчет в том, что они говорят, заключил Медведев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменения в ядерной доктрине России — способ запугать альянс и Украину, направленный на то, чтобы убрать поддержку Киева Западом.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул глава государства.