На Украине подтвердили гибель чемпиона страны по ММА в Курской области

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта на своем сайте подтвердил гибель чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца.
«Назарий отдал свою жизнь, выполняя спецзадание на территории Курской области РФ», — говорится в заявлении. Уточняется, что атлет был ликвидирован еще 12 сентября.
Ранее о гибели Гаврильца сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Уточнялось, что он был старшим оператором группы спецназа.
Уроженцу Ивано-Франковской области Гаврильцу было 21 год. Он вступил в ряды ВСУ после начала СВО.