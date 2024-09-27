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09:46, 27 сентября 2024Спорт

На Украине подтвердили гибель чемпиона страны по ММА в Курской области

В Верховной Раде подтвердили гибель чемпиона Украины по ММА Гаврильца

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта на своем сайте подтвердил гибель чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца.

«Назарий отдал свою жизнь, выполняя спецзадание на территории Курской области РФ», — говорится в заявлении. Уточняется, что атлет был ликвидирован еще 12 сентября.

Ранее о гибели Гаврильца сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Уточнялось, что он был старшим оператором группы спецназа.

Уроженцу Ивано-Франковской области Гаврильцу было 21 год. Он вступил в ряды ВСУ после начала СВО.

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      Алексей Гусев
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