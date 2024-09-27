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01:29, 27 сентября 2024Наука и техника

Новейшая атомная подводная лодка Китая затонула недалеко от Уханя

WSJ: новейшая атомная подводная лодка Китая затонула на верфи недалеко от Уханя

Фото: Planet Labs Inc / Reuters

В Китае утонула новейшая атомная подводная лодка. Это произошло в конце мая — начале июня на верфи недалеко от города Ухань, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти КНР пытались скрыть этот факт. «В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК (Народно-освободительная армия Китая — прим. «Ленты.ру») и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции», — заявил собеседник издания из Министерства обороны США.

Подлодку класса Zhou построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз она была замечена весной у пирса на реке Янцзы, где проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять подлодку со дна реки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки этого места от Planet Labs.

В июне сообщалось, что в России начата опытно-конструкторская работа по созданию стратегической атомной подводной лодки пятого поколения. Главком Военно-морского флота страны адмирал Александр Моисеев заявил, что ведутся разработки как стратегических, так и многоцелевых субмарин пятого поколения.

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      Марина Совина
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