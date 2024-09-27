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11:01, 27 сентября 2024Спорт

Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА обратился к фанатам на русском языке

Отказывавшийся играть с Россией Пьянич обратился к фанатам на русском языке

Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к фанатам армейцев на русском языке.

«Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре! Рад присоединиться к моей новой команде. Давайте сделаем это!» — написал Пьянич под фотографией, на которой он подписывает контракт с ЦСКА.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде не хотел играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год. Осенью 2022-го Пьянич отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России.

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      Алексей Гусев
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