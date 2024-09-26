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17:26, 26 сентября 2024Спорт

Новичок ЦСКА извинился за прежнее нежелание играть против сборной России

Новичок ЦСКА Пьянич извинился за то, что не хотел играть против сборной России

Фото: Ricardo Larreina / AFLO / Globallookpress.com

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич извинился за то, что прежде не хотел играть против сборной России. Его слова приводятся на сайте московского клуба.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела», — заявил спортсмен. Он отметил, что сейчас не самый легкий момент для российского футбола, и выразил надежду на быстрое разрешение ситуации.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Осенью 2022-го Пьянич отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России. «Если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — заявлял он тогда.

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      Дарья Коршунова
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