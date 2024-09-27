Панарин вернулся к тренировкам после травмы

Российский форвард «Рейнджерс» Панарин вернулся к тренировкам после травмы

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам после травмы нижней части тела, которую он получил в ходе предсезонной встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает New York Post.

Ближайший матч команды состоится в ночь на 27 сентября. В предсезонной встрече «Рейнджерс» сыграют против «Бостон Брюинс».

Ранее 32-летний Панарин вошел в символическую сборную звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В качестве лучшего левого крайнего нападающего его выбрали 185 из 187 голосовавших журналистов.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».