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09:31, 28 июня 2024Спорт

Кучеров и Панарин вошли в сборную звезд сезона в НХЛ

Россияне Кучеров и Панарин победили на своих позициях в голосовании журналистов
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Российские хоккеисты Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в символическую сборную звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Кучеров получил 187 из 187 первых мест в голосовании за лучшего правого крайнего нападающего. Такого результата не было 22 года, с тех пор как в 2002-м Джером Игинла также получил 100 % первых мест. При этом Кучеров проиграл Натану Маккинону из «Колорадо Эвеланш» в борьбе за приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина в качестве лучшего левого крайнего нападающего выбрали 185 из 187 голосовавших журналистов. Третье место на этой позиции занял еще один россиянин — Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Кучеров в минувшем сезоне НХЛ набрал 144 результативных балла и установил новый рекорд для российских хоккеистов в истории лиги по очкам и голевым передачам. Панарин провел самый результативный сезон в истории НХЛ среди 32-летних игроков в XXI веке. Он набрал 120 очков – это лучший результат в его карьере.

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      Илья Костин
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