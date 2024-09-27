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13:51, 27 сентября 2024Спорт

Почетный вице-президент ISU оценил слова Родниной о допуске российских юниоров

Почетный вице-президент ISU Лакерник не подтвердил информацию о допуске россиян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил слова трехкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной о допуске российских юниоров до соревнований под эгидой организации. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он не смог подтвердить заявление Родниной и подчеркнул, что заседание совета ISU будет проходить в течение трех дней. «Нужно задавать вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла», — отметил Лакерник.

Роднина заявила о допуске российских юниоров ранее 27 сентября. Она подчеркнула, что решение вступит в силу со следующего сезона.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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