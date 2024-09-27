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12:21, 27 сентября 2024Спорт

Роднина заявила о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований

Роднина заявила о допуске ISU российских фигуристов-юниоров до турниров
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских юниоров до международных соревнований. Об этом «Матч ТВ» сообщила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

По ее словам, это произойдет со следующего сезона. «Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры», — заявила Роднина.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. Также сообщалось, что совет рассмотрит вопрос квалификации на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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