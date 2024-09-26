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21:41, 26 сентября 2024Спорт

ISU рассмотрит возвращение россиян на международные турниры

Совет ISU впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Обсуждение вопроса состоится на ближайшем заседании. В случае принятия положительного решения россияне смогут принимать участие в международных турнирах со следующего сезона. Кроме того, совет рассмотрит вопрос квалификации на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о негативном влиянии отстранения россиян на мировое фигурное катание. Он вспомнил, что на чемпионате Европы-2024 ни одна фигуристка не исполнила аксель в три с половиной оборота или четверной прыжок.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Дарья Коршунова
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