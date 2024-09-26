ISU рассмотрит возвращение россиян на международные турниры

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Обсуждение вопроса состоится на ближайшем заседании. В случае принятия положительного решения россияне смогут принимать участие в международных турнирах со следующего сезона. Кроме того, совет рассмотрит вопрос квалификации на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о негативном влиянии отстранения россиян на мировое фигурное катание. Он вспомнил, что на чемпионате Европы-2024 ни одна фигуристка не исполнила аксель в три с половиной оборота или четверной прыжок.
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.