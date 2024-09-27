Раскрыта правильная техника ходьбы для похудения и профилактики болезней сердца

Эксперт Каупер призвал ходить быстро, чтобы почувствовать результат

Чтобы ходьба была полезна для здоровья и фигуры, надо следовать нескольким правилам, считает эксперт по физическим упражнениям Гэвин Каупер. Правильную технику ходьбы он раскрыл Daily Mirror.

Каупер подчеркнул, что привычка ходить действительно помогает снизить артериальное давление, улучшает кровообращение, защищает сердце и сосуды от болезней. Однако чтобы почувствовать результат, эксперт призвал не просто гулять, а идти быстро. «Сначала сделайте разминку. Затем в течение 30 минут идите быстрым шагом. Ходить надо большинство дней в неделю», — проинструктировал он.

Эксперт отметил, что для большинства людей оптимальная скорость ходьбы — пять километров в час. Если же помимо профилактики хронических заболеваний стоит цель похудеть, такой нагрузки будет недостаточно. Чтобы тратить больше калорий и терять вес, Каупер посоветовал заняться скандинавской ходьбой или бегом.

Ранее физиотерапевт Кристиан Бартон посоветовала пожилым людям попробовать ходить вперед спиной. По ее словам, такое упражнение укрепляет мышцы и тренирует вестибулярный аппарат.