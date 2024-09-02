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10:34, 2 сентября 2024Забота о себе

Назван простой способ сделать ходьбу полезнее

Физиотерапевт Бартон: ходьба задом наперед улучшает координацию

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Если вместо привычной ходьбы двигаться вперед спиной, можно получить дополнительную пользу для здоровья считает физиотерапевт Кристиан Бартон из Университете Ла Троба в Мельбурне (Австралия). Этот простой способ он назвал The Guardian.

Ходьба задом наперед стала набирать популярность в Китае, а затем и в других странах. По мнению Бартона, движение вперед спиной действительно может сделать ходьбу полезнее. «Она помогает развить то, что мы называем проприоцепцией — способностью мышц и суставов взаимодействовать с мозгом, посылать и получать ответные сигналы», — отметил эксперт.

Физиотерапевт пояснил, что, когда человек идет вперед спиной, работают мышцы, которые обычно бездействуют. Со временем такие тренировки улучшают координацию и помогают предотвратить падения, что особенно важно для пожилых, считает Бартон.

Он также отметил, что при ходьбе задом наперед снижается нагрузка на колени, так как основной вес берут на себя мышцы бедра.

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      Екатерина Улитина
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